Какое из приведенных ниже выражений тождественно не равно (x-11)(x+8)
Алгебра
Какое из приведенных ниже выражений тождественно не равно (x-11)(x+8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое неверно, минус вынесли из каждой скобки , тогда перед скобкой должен быть+ остальные верные
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