Доклад на тему природные комплексы Подмосковья

Биология
Доклад на тему природные комплексы Подмосковья
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Гость:
рирода Подмосковья отличается редкой красотой, она уникальна: реликтовые дубравы, хвойные леса, верховые болота, заповедные овраги, поля и заливные луга, глубокие озёра и спокойные неторопливые реки составляют гордость региона.Несмотря на большие антропогенные воздействия на природу области, здесь сохранились природные комплексы большой рекреационной и культурной значимости: историко-культурные объекты, вписанные в живописные природные ландшафты, старинные усадьбы, сады, парки, которые создают неповторимый облик Подмосковья.Фонд рекреационных ресурсов области пока полностью не задействован, не решены вопросы с территориями бывших оздоровительно-лечебных учреждений, многие из которых заброшены. Развитие такого направления - создание единого комплекса природных охраняемых территорий, зон щадящего режима, развитие рекреации, познавательного туризма - весьма перспективно для оздоровления экологического состояния Подмосковья.

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