Растояние от Земли до Солнца 15000000 км . Сколько времени идет до Земли свет от Солнца , если за секунду он проходит 300тыс км? Сколько времени понадобилось бы на ракете , что бы переодолеть такое же растояние , если ее скорос...

Математика

Растояние от Земли до Солнца 15000000 км . Сколько времени идет до Земли свет от Солнца , если за секунду он проходит 300тыс км? Сколько времени понадобилось бы на ракете , что бы переодолеть такое же растояние , если ее скорость 15км в секунду

Автор: Гость