Растояние от Земли до Солнца 15000000 км . Сколько времени идет до Земли свет от Солнца , если за секунду он проходит 300тыс км? Сколько времени понадобилось бы на ракете , что бы переодолеть такое же растояние , если ее скорос...
Математика
Растояние от Земли до Солнца 15000000 км . Сколько времени идет до Земли свет от Солнца , если за секунду он проходит 300тыс км? Сколько времени понадобилось бы на ракете , что бы переодолеть такое же растояние , если ее скорость 15км в секунду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ООООО. Это очень легко.. Формула у нас какая? t=S*V, тогда 15000000 : 300000 = 50секунд вроде
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