Раз, два, три, Четыре, пять, Шесть, семь, восемь, Девять, десять. Выплывает Белый месяц. Кто до месяца дойдет, Тот и прятаться пойдет! Выпиши слово, которое в сочетании с другими словами может обозначать действие.

Русский язык

Раз, два, три, Четыре, пять, Шесть, семь, восемь, Девять, десять. Выплывает Белый месяц. Кто до месяца дойдет, Тот и прятаться пойдет! Выпиши слово, которое в сочетании с другими словами может обозначать действие.

Автор: Гость