Раз, два, три, Четыре, пять, Шесть, семь, восемь, Девять, десять. Выплывает Белый месяц. Кто до месяца дойдет, Тот и прятаться пойдет! Выпиши слово, которое в сочетании с другими словами может обозначать действие.
Русский язык
Раз, два, три, Четыре, пять, Шесть, семь, восемь, Девять, десять. Выплывает Белый месяц. Кто до месяца дойдет, Тот и прятаться пойдет! Выпиши слово, которое в сочетании с другими словами может обозначать действие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десять-месяц пойдёт-дойдёт
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