разбери глагол как часть речи разбудил
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разбери глагол как часть речи разбудил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбудить-совершенный вид, переходный, второе спряжение разбудил -прошедшее время, м. р., ед. число Часть речи: глагол Род: мужской Время: прошедшее Лицо: 2-е лицо Число: единственное
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