Разберите по составу словосочетание Белый дом
Английский язык
Разберите по составу словосочетание Белый дом
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Бел-корень ый-окончание дом-полностью корень
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