За(чем) язык? зачем или за чем... (ответа на вопрос нет)

Русский язык
За(чем) язык? зачем или за чем... (ответа на вопрос нет)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачем язык...........
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