Запиши сумму чисел 56и38 разность чисел 56и 38 уменьши сумму на 28 увеличь разность на 69 найди значение каждого выражения

Математика
Запиши сумму чисел 56и38 разность чисел 56и 38 уменьши сумму на 28 увеличь разность на 69 найди значение каждого выражения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56+38=94 94-28=66 56-38=18 18+69=87
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