Прошу помогите, ответить на впоросы 1. Как образуется ветер? 2.В чем сходство бри??а и муссона? В чем различие? 3.Определите направление и скорость ветра с помощью флюгера на школьном дворе 4. Используя итоги наблюдений в ...

География

Прошу помогите, ответить на впоросы 1. Как образуется ветер? 2.В чем сходство бри??а и муссона? В чем различие? 3.Определите направление и скорость ветра с помощью флюгера на школьном дворе 4. Используя итоги наблюдений в один из месяцев, начертите розу ветров. Определите связь осадков с направлением ветра. 5. Где в Казахстане строятся ветровые электростанции

Автор: Гость