Прошу помогите, ответить на впоросы 1. Как образуется ветер? 2.В чем сходство бри??а и муссона? В чем различие? 3.Определите направление и скорость ветра с помощью флюгера на школьном дворе 4. Используя итоги наблюдений в ...
География
Прошу помогите, ответить на впоросы 1. Как образуется ветер? 2.В чем сходство бри??а и муссона? В чем различие? 3.Определите направление и скорость ветра с помощью флюгера на школьном дворе 4. Используя итоги наблюдений в один из месяцев, начертите розу ветров. Определите связь осадков с направлением ветра. 5. Где в Казахстане строятся ветровые электростанции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ветер образуется из-за неравномерного прогревания Земли. 2)Бриз и муссон-ветра, они оба дуют только в двух направлениях. Либо с моря на сушу, либо наоборот
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