Как сравниваются дроби 8/15 и 11/18
Математика
Как сравниваются дроби 8/15 и 11/18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/15=8*18/15*18 =144/270 и 11/18=11*15/18*15=165/270 8/15 <11/18
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