W-6159=16659 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА

Математика
W-6159=16659 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W-6159=16659 ; W=16659+6159; W=22818
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