W-6159=16659 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
Математика
W-6159=16659 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W-6159=16659 ; W=16659+6159; W=22818
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Назовите слово, обозначающее неизменного спутника любителей русского языка. слово имеет такой же корень, как слово бессловесный; суффикс, как в с...
Литература
Какое из приведенных высказываний является гиперболой А) без воды нет жизни. В) ка?? с гуся вода. С) не разлить водой. D) дома ни капли воды.
Физика