Какое из приведенных высказываний является гиперболой А) без воды нет жизни. В) ка?? с гуся вода. С) не разлить водой. D) дома ни капли воды.

Литература

Какое из приведенных высказываний является гиперболой А) без воды нет жизни. В) ка?? с гуся вода. С) не разлить водой. D) дома ни капли воды.

Автор: Гость