Какое из приведенных высказываний является гиперболой А) без воды нет жизни. В) ка?? с гуся вода. С) не разлить водой. D) дома ни капли воды.
Литература
Какое из приведенных высказываний является гиперболой А) без воды нет жизни. В) ка?? с гуся вода. С) не разлить водой. D) дома ни капли воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С) или А) ну я так думаю...
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