Назовите слово, обозначающее неизменного спутника любителей русского языка. слово имеет такой же корень, как слово бессловесный; суффикс, как в слове лекарь; окончание, как в слове беречь.
Русский язык
Назовите слово, обозначающее неизменного спутника любителей русского языка. слово имеет такой же корень, как слово бессловесный; суффикс, как в слове лекарь; окончание, как в слове беречь.
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