При увеличении глубины на 1 м давление в воде увеличивается приблизительно на:
Физика
При увеличении глубины на 1 м давление в воде увеличивается приблизительно на:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление увеличилось на одного физика. Что непонятно? вот и просто
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