Сочинение , как я встретил грозу . СРОЧНО . Пожалуйста !!!

Гость: Гость:

Я шёл домой тёплым осенним днём с прогулки. Я осматривался по сторонам,смотрел на красивые виды на улице. И вдруг я вижу большую,чёрную тучу. Она двигалась на меня словно вихрь. Я испугался и задумался.....и тут я увидел молнию,а за ней следом гроза с дождём. Я быстро побежал и чуть ли не падая. Меня следом провожала гроза. И тут я увидел свой дом,быстро забежал в него и на том моя история кончается.