Сочинение , как я встретил грозу . СРОЧНО . Пожалуйста !!!

Русский язык
Сочинение , как я встретил грозу . СРОЧНО . Пожалуйста !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я шёл домой тёплым осенним днём с прогулки. Я осматривался по сторонам,смотрел на красивые виды на улице. И вдруг я вижу большую,чёрную тучу. Она двигалась на меня словно вихрь. Я испугался и задумался.....и тут я увидел молнию,а за ней следом гроза с дождём. Я быстро побежал и чуть ли не падая. Меня следом провожала гроза. И тут я увидел свой дом,быстро забежал в него и на том моя история кончается.
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