5 кг бидайдан 4 кг ун алынады ,2 кг уннан 3 кг нан алынады .300тонна бидайдан неше кг на?? алынады?комектеснздершв

Математика
5 кг бидайдан 4 кг ун алынады ,2 кг уннан 3 кг нан алынады .300тонна бидайдан неше кг на?? алынады?комектеснздершв
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 калынабы неше кг тонна нан алынаны
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