Как проверить по звонкости гхости слова ужас,атлас,ананас,компос,вес,лес,адрес
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Как проверить по звонкости гхости слова ужас,атлас,ананас,компос,вес,лес,адрес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри (как нас учили), прикладываешь руку к горлу, если горло вибрирует, то звонкая, если нпт, то глухая
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