Разберите слова по составу: осинки , осенние , зайчата.Знаю задавать такие вопросы глупо.... Но мне просто нужно проверить.✋
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Разберите слова по составу: осинки , осенние , зайчата.Знаю задавать такие вопросы глупо.... Но мне просто нужно проверить.✋
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень ,суфикс ,окончание . осин , к и осен н ие зайч ат а
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