Разберите слова по составу: осинки , осенние , зайчата.Знаю задавать такие вопросы глупо.... Но мне просто нужно проверить.✋

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Разберите слова по составу: осинки , осенние , зайчата.Знаю задавать такие вопросы глупо.... Но мне просто нужно проверить.✋

Автор: Гость