Разберите выбранные слова по частям речи из текста. Никакие волнения не проника??и бы к нам, если бы не этот Витька( В.Сол.). Действительно, при встречах с невестой Заварихин нередко жаловался на опережающих конкурентов(Л.Л.)...
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Разберите выбранные слова по частям речи из текста. Никакие волнения не проника??и бы к нам, если бы не этот Витька( В.Сол.). Действительно, при встречах с невестой Заварихин нередко жаловался на опережающих конкурентов(Л.Л.). Уже дома я начал обзванивать знакомых украинцев, живущих в Москве(А.Чак.) Виктор прыгал выше всех. Ах, какие замечательные цветы! если бы, действительно, уже, выше всех, ах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы - союз,действительно- наречие, уже- наречие времени(неизменяемое), выше - наречие , ах - междометие.
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