Разбор слова ГЛАЗЕВШАЯ по составу
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Разбор слова ГЛАЗЕВШАЯ по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глазевшая -3 слога г (г) твёрдый,глухой,парная,согласная л (л) твёрдый,глухой,непарн,согласная а (а) мягкая,звонкая,парн,гласная з (з) твёрдый,глухой,непарн,согласная е (э) гласная,ударная в (в) твёрдый,глухой,согласный ш (ш) Мягкая,глухая,согласная, а (а) гласная,безударная я (а) гланая,безударн ---------------------------------------------------- 9 букв,9 звуков,3 слога
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