Раздели остаток шоколадки на 3 одинаковые по форме и размеру части

Гость: Гость:

Если их пронумеровать по рядам 1 ряд)1.2. 2 ряд)3.4.5.6.7 3 ряд)8.9.10.11 4 ряд)12.13.14 5 ряд)15 Тогда будут такие фигуры: 1) 1.3.8.4.5 2)9.12.13.14.15 3)10.11.6.7.2 Получаются равные и по форме дольки