Раздели остаток шоколадки на 3 одинаковые по форме и размеру части

Математика
Раздели остаток шоколадки на 3 одинаковые по форме и размеру части
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если их пронумеровать по рядам  1 ряд)1.2. 2 ряд)3.4.5.6.7 3 ряд)8.9.10.11 4 ряд)12.13.14 5 ряд)15 Тогда будут такие фигуры: 1) 1.3.8.4.5 2)9.12.13.14.15 3)10.11.6.7.2 Получаются равные и по форме дольки
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