Раздели слова для переноса.Обозначь орфограмму ''Разделительный Ь''Сделай фонетическийй разбор слова друзья.Подбери к слову веселье синонимы и антонимы . ГОСТЬЯ ДРУЗЬЯ ПЛАТЬЯ ВЬЮГА ЗДОРОВЬЕ ВЕСЕЛЬЕ СОЛОВЬИ ВОРОБЬИ ПЕРЬЯ ОБЕЗЬЯН...

Русский язык
Раздели слова для переноса.Обозначь орфограмму ''Разделительный Ь''Сделай фонетическийй разбор слова друзья.Подбери к слову веселье синонимы и антонимы . ГОСТЬЯ ДРУЗЬЯ ПЛАТЬЯ ВЬЮГА ЗДОРОВЬЕ ВЕСЕЛЬЕ СОЛОВЬИ ВОРОБЬИ ПЕРЬЯ ОБЕЗЬЯНА ИЛЬЯ ДАРЬЯ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гос-тля дру-для пла-тья вью-га здо-ро-вь-е ве-сё-лы-е со-ло-вьи во-ро-бьи пе-рья о-бе-зоя-на иль-я дарь-я
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Треба розділити слова по складах Євгенко Євгенія, Євгенівна, літнє,малює грає
Ответить
Алгебра
Решите двойное неравенства:-1<3x-4/5<1
Ответить
Математика
Решить неравенство 9х-2(1-х)<0
Ответить
Русский язык
Предложения-загадку:Доброе,хорошее,на всех глядит,а людам на себя глядеть не вели??ь
Ответить
Русский язык
Как перенести слово "подружки"
Ответить