Раздели слова для переноса.Обозначь орфограмму ''Разделительный Ь''Сделай фонетическийй разбор слова друзья.Подбери к слову веселье синонимы и антонимы . ГОСТЬЯ ДРУЗЬЯ ПЛАТЬЯ ВЬЮГА ЗДОРОВЬЕ ВЕСЕЛЬЕ СОЛОВЬИ ВОРОБЬИ ПЕРЬЯ ОБЕЗЬЯН...
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Раздели слова для переноса.Обозначь орфограмму ''Разделительный Ь''Сделай фонетическийй разбор слова друзья.Подбери к слову веселье синонимы и антонимы . ГОСТЬЯ ДРУЗЬЯ ПЛАТЬЯ ВЬЮГА ЗДОРОВЬЕ ВЕСЕЛЬЕ СОЛОВЬИ ВОРОБЬИ ПЕРЬЯ ОБЕЗЬЯНА ИЛЬЯ ДАРЬЯ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гос-тля дру-для пла-тья вью-га здо-ро-вь-е ве-сё-лы-е со-ло-вьи во-ро-бьи пе-рья о-бе-зоя-на иль-я дарь-я
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