Раздели слова для переноса.Обозначь орфограмму ''Разделительный Ь''Сделай фонетическийй разбор слова друзья.Подбери к слову веселье синонимы и антонимы . ГОСТЬЯ ДРУЗЬЯ ПЛАТЬЯ ВЬЮГА ЗДОРОВЬЕ ВЕСЕЛЬЕ СОЛОВЬИ ВОРОБЬИ ПЕРЬЯ ОБЕЗЬЯН...

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Раздели слова для переноса.Обозначь орфограмму ''Разделительный Ь''Сделай фонетическийй разбор слова друзья.Подбери к слову веселье синонимы и антонимы . ГОСТЬЯ ДРУЗЬЯ ПЛАТЬЯ ВЬЮГА ЗДОРОВЬЕ ВЕСЕЛЬЕ СОЛОВЬИ ВОРОБЬИ ПЕРЬЯ ОБЕЗЬЯНА ИЛЬЯ ДАРЬЯ.

Автор: Гость