Раздели слова на две группы:1)прилагательные ;2)существительные.Запиши.Сами слова:??ёлтый,желтизна ;белый,белизна;чёрный чернота;робкий, робость ;верный,верность;смелый,смелость;мягкий,мягкость;жёсткий,жёсткость, ленивый,лень;л...

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Раздели слова на две группы:1)прилагательные ;2)существительные.Запиши.Сами слова:??ёлтый,желтизна ;белый,белизна;чёрный чернота;робкий, робость ;верный,верность;смелый,смелость;мягкий,мягкость;жёсткий,жёсткость, ленивый,лень;лёгкий,легкость. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость