Раздели слова на две группы:1)прилагательные ;2)существительные.Запиши.Сами слова:??ёлтый,желтизна ;белый,белизна;чёрный чернота;робкий, робость ;верный,верность;смелый,смелость;мягкий,мягкость;жёсткий,жёсткость, ленивый,лень;л...

Русский язык
Раздели слова на две группы:1)прилагательные ;2)существительные.Запиши.Сами слова:??ёлтый,желтизна ;белый,белизна;чёрный чернота;робкий, робость ;верный,верность;смелый,смелость;мягкий,мягкость;жёсткий,жёсткость, ленивый,лень;лёгкий,легкость. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прилагательные: жёлтый, белый, черный, робкий, верный, смелый, мягкий, жёсткий, ленивый, лёгкий существительные: желтизна, белизна, чернота, робость, верность, смелость, мягкость. жёсткость, лень, легкость
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