5х(х-4у)-4у(у-5х) при х=-0,6, у=-0,5
Алгебра
5х(х-4у)-4у(у-5х) при х=-0,6, у=-0,5
Ответ(ы):
Гость:
5х²-20ху-4у²+20ху 5х²-4у² Подставляем значения 5(-0,6)² -4(-0,5)² 5*0,36-4*0,25=1,8-4=-2,2 Ответ:-2,2
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