20 баллов помогите пож

Гость: Гость:

[1] p(x) = p1(x) - p2(x), если p1(x) = x^2 + 2x; p2(x) = x^3 + x^2 - 2x; p(x) = x^2 + 2x - (x^3 + x^2 - 2x) = x^2 + 2x - x^3 - x^2 + 2x = 4x - x^3 = x(4-x^2) = x(x - 2)(x + 2); [2] а) 3x(x - 2) = 3x^2 - 6x; б) x^2*y^2(x + 2y) = x^3*y^2 + 2x^2*y^3; [3] а) (2x +4)^2 = 4x^2+16x+16; б) (x^2-2y^2)^2=x^4-4x^2*y^2+4y^4; [4] (a^2 - a^7 + a^8)/(-a^2) + (a+1)^2 = a^2(1 - a^5 + a^6)/(-a^2) + (a+1)^2 = -(1 - a^5 + a^6) + (a + 1)^2 = - a^6 + a^5 - 1 + a^2 +2a +1 = -a^6 + a^5 +a^2 +2a = -1-1+1+2=1 [5] 4(x-4)(x+8)=(3x+2)(x-5)+(x-1)(x+1); 4(x^2+8x-4x-32)=3x^2-15x+2x-10+x^2-1; 4x^2+16x-128=4x^2-13x-11; 29x=117; x=117/29