Дополните башкирские пословицы 1)И птица учится петь ______________________________________________________2)__________________________________-человека ждёт сорок бед3)Если________________________________, шестидесятилетний до...

Литература

Дополните башкирские пословицы 1)И птица учится петь ______________________________________________________2)__________________________________-человека ждёт сорок бед3)Если________________________________, шестидесятилетний должен прийти к нему 4)Кто не видитв своём доме гостя , _____________________________________

Автор: Гость