Дополните башкирские пословицы 1)И птица учится петь ______________________________________________________2)__________________________________-человека ждёт сорок бед3)Если________________________________, шестидесятилетний до...

Литература
Дополните башкирские пословицы 1)И птица учится петь ______________________________________________________2)__________________________________-человека ждёт сорок бед3)Если________________________________, шестидесятилетний должен прийти к нему 4)Кто не видитв своём доме гостя , _____________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) постепенно 2) в дальнем 3) шестилетний приезжает 4) не знает радости
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