Объясните почему пишется в слове истомленными буква О?

Русский язык
Объясните почему пишется в слове истомленными буква О?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Томить- проверочное слово
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