Переведите пожалуйста текст ,СРОЧНО!Заранее спасибо)

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Старый обычай. Зимой дни коротки,а ночи длинны. Быстро темнеет. Деревья голы. В это время люди нуждаются в большом количестве света и тепла. Они зажигают свечи на рождественском венке. Свет свечей и зелёный цвет напоминают нам о весне. Рождество в Германии начинается довольно рано -- за 4 недели до 24 декабря. Время перед рождеством называется предрождественским временем. В это время люди украшают свои дома. Они вешают рождественские венки на входные двери домов,ставят пирамиду в гостиной и кладут венок с четырьмя свечами на стол,украшают рождественскую ель. К Рождеству дети поют рождественские песенки,пекут с родителями коврижки,ходят на рождественские рынки,пишут или рисуют свои желания для Деда Мороза. У каждого ребёнка есть свой рождественский календарь. Это пёстрая картина с 24 маленькими дверцами. Каждый день ребёнок открывает одну дверцу,первую -- первого декабря. Последнюю дверцу ребёнок открывает 24 декабря,в день Рождества.