За 9 мин муха пролетела864м а шмель пролетел 450м .с какой скоростью летело каждое насекомое?
Математика
За 9 мин муха пролетела864м а шмель пролетел 450м .с какой скоростью летело каждое насекомое?
Ответ(ы):
Гость:
864:9=96 (м/мин) -скорость мухи; 2). 450:9=50 (м/мин) -скорость шмеля
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