На литературу задали придумать юмористический рассказ. Я написала про одну грузи??скую семью, думаю сойдёт. Но я ещё не дала семье фамилию, она должна быть смешная и должна подходить к данному уроку по цензурности (если такого ...

Литература

На литературу задали придумать юмористический рассказ. Я написала про одну грузи??скую семью, думаю сойдёт. Но я ещё не дала семье фамилию, она должна быть смешная и должна подходить к данному уроку по цензурности (если такого слова нет, извините). Надо не особо длинную и чтобы она подходила к имени Цепце (т. е. Цепце .....) напишите несколько вариантов. Заранее спс

Автор: Гость