На литературу задали придумать юмористический рассказ. Я написала про одну грузи??скую семью, думаю сойдёт. Но я ещё не дала семье фамилию, она должна быть смешная и должна подходить к данному уроку по цензурности (если такого ...
Литература
На литературу задали придумать юмористический рассказ. Я написала про одну грузи??скую семью, думаю сойдёт. Но я ещё не дала семье фамилию, она должна быть смешная и должна подходить к данному уроку по цензурности (если такого слова нет, извините). Надо не особо длинную и чтобы она подходила к имени Цепце (т. е. Цепце .....) напишите несколько вариантов. Заранее спс
Ответ(ы):
Гость:
Липце, Кокотце,Фице,Каркаце
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