Выпишите все слова с мягким знаком и объясните его написание по образцу
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Выпишите все слова с мягким знаком и объясните его написание по образцу
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Гость:
От кудо выписывать ?
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