Катя купила 7 одинаковых открыток а лена купила 3 такие же открытки.катя заплатила за открытки на 48р больше чем лена.сколько заплатила каждая девочка за свою покупку?
Математика
Катя купила 7 одинаковых открыток а лена купила 3 такие же открытки.катя заплатила за открытки на 48р больше чем лена.сколько заплатила каждая девочка за свою покупку?
Ответ(ы):
Гость:
72:12=6; 52:4=13; 54:9=6. Правилен ответ Светы, т. к. по условию две девочки, у которых вышли одинаковые результаты, ошиблись в расчетах. Ответ: 13 руб
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