Катя купила 7 одинаковых открыток а лена купила 3 такие же открытки.катя заплатила за открытки на 48р больше чем лена.сколько заплатила каждая девочка за свою покупку?

Математика

Катя купила 7 одинаковых открыток а лена купила 3 такие же открытки.катя заплатила за открытки на 48р больше чем лена.сколько заплатила каждая девочка за свою покупку?

Автор: Гость