Помогите примеры решить с остатком первый 2856:40 , второй 19217:30 , третий 81569:500 , четвёр??ый 424807:600

Математика
Помогите примеры решить с остатком первый 2856:40 , второй 19217:30 , третий 81569:500 , четвёр??ый 424807:600
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Ответ(ы):
Гость:
2856:40=71,4 19217:30=640,17 81569:500= 163,138
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