Помогите примеры решить с остатком первый 2856:40 , второй 19217:30 , третий 81569:500 , четвёр??ый 424807:600

Математика

Помогите примеры решить с остатком первый 2856:40 , второй 19217:30 , третий 81569:500 , четвёр??ый 424807:600

Автор: Гость