Разделить слова черточками для переноса: оказаться, птичьими, лишь, мелькают, крылья, ущелье.
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Разделить слова черточками для переноса: оказаться, птичьими, лишь, мелькают, крылья, ущелье.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-ка-зать-ся,пти-чьи-ми,лишь,мель-ка-ют,кры-лья,у-ще-лье.По-моему и так все ясно.
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