Разделить слова черточками для переноса: оказаться, птичьими, лишь, мелькают, крылья, ущелье.

Русский язык
Разделить слова черточками для переноса: оказаться, птичьими, лишь, мелькают, крылья, ущелье.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-ка-зать-ся,пти-чьи-ми,лишь,мель-ка-ют,кры-лья,у-ще-лье.По-моему и так все ясно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На стоянке было 30 машин. 1/3 часть составляли чёрные машины 1/5 часть белые а остальн??е машины были серебристые. Сколько серебристых машин было н...
Ответить
Русский язык
Выберите слово образованное приставочным способом загородный сбросить высящий ослепить
Ответить
Русский язык
Выберите слово образованное приставочным способом загородный сбросить высящий ослепить
Ответить
Математика
Решите уравнение 8+х деленное на 7 равно 3х-5деленное на6.5
Ответить
Русский язык
В русском существует склонение глаголов??? если да то покажите буду очень признательна
Ответить