В русском существует склонение глаголов??? если да то покажите буду очень признательна

Гость: Гость:

Да, есть. 2 склонение- окончания глаголов начальной формы ить, ишь, ит и все что заканчивается на и. Есть глаголы-исключения: гнать, держать, терпеть, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, зависеть, вертеть, дышать, смотреть. 1 склонение-все остальные глаголы (кроме тех, что заканчиваются на и и глаголы исключения) по-моему, я хорошо объяснила тебе