32.Перепишіть речення, розставляючи необхідні розділові знаки. 1. Людина відчуває себе новонародженою перед красою життя і сяйво добра освічує їй душу. 2. Минула буря і сонця засіяло. 3. Поглянь у себе море там вирує міниться...
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32.Перепишіть речення, розставляючи необхідні розділові знаки. 1. Людина відчуває себе новонародженою перед красою життя і сяйво добра освічує їй душу. 2. Минула буря і сонця засіяло. 3. Поглянь у себе море там вирує міниться і грає. 4. Куди я не піду так думка й повертає додому. 5. Любов і надія не в зорях не в морі між людьми поради питай. 6. Добре там живеться де гуртом сіється й ореться. 7. Чужих два слова в пісні буде і пісня вся тоді чужа. 8. І досі сниться під горою ... біленька хаточка стоїть. 9. Не хочу я щоб знов пекла мене війна в журбі. 10. Я йду до гаю і серце моє лине птицею співає. 11. Минають дні минає літо настала осінь. 12. Що мені поле шуміло я не міг зрозуміти. 13. Хиталися тихо дерева і синів прибій. 14. Я люблю коли в листя зелені дерева одягає весна. 15. Здобудеш освіту побачиш більше світу
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Гость:
Людина відчуває себе новонародженою перед красою життя, і сяйво добра освічує їй душу. Минула буря - і сонця засіяло. Поглянь у себе: море там вирує, міниться і грає. Куди я не піду - так думка й повертає додому. Любов і надія не в зорях, не в морі - між людьми поради питай! Добре там живеться, де гуртом сіється й ореться. Чужих два слова в пісні буде - і пісня вся тоді чужа. І досі сниться: під горою, між вербами над водою, біленька хаточка стоїть. Не хочу я, щоб знов пекла мене війна в журбі. Я йду до гаю, і серце моє лине птицею співає. Минають дні, минає літо, настала осінь. Що мені поле шуміло - я не міг зрозуміти. Хиталися тихо дерева і синів прибій. Я люблю, коли в листя зелені дерева одягає весна. Здобудеш освіту - побачиш більше світу.
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