Сочинение , которое начинается со слов : Я сижу на берегу моря . Сочинение сама напишу , но напишите пожалуйста 2-3 предложения , что привело меня сюда , на море , и написать это всё в форме сочинения . И тем самым надо ответит...

Русский язык

Сочинение , которое начинается со слов : Я сижу на берегу моря . Сочинение сама напишу , но напишите пожалуйста 2-3 предложения , что привело меня сюда , на море , и написать это всё в форме сочинения . И тем самым надо ответить на вопрос : Что привело меня сюда? За прекрасный ответ - 25 баллов.

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