Сочинение , которое начинается со слов : Я сижу на берегу моря . Сочинение сама напишу , но напишите пожалуйста 2-3 предложения , что привело меня сюда , на море , и написать это всё в форме сочинения . И тем самым надо ответит...
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Сочинение , которое начинается со слов : Я сижу на берегу моря . Сочинение сама напишу , но напишите пожалуйста 2-3 предложения , что привело меня сюда , на море , и написать это всё в форме сочинения . И тем самым надо ответить на вопрос : Что привело меня сюда? За прекрасный ответ - 25 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сижу на берегу моря. Волны, разбиваясь о скалы, напевают какую-то грустную песнь, солнце уходит за горизонт и на землю опускается приятная вечерняя прохлада. Я люблю приходить сюда после тяжелого дня, все невзгоды, печали, повседневные проблемы растворяются в прохладной морской воде. Вот и сегодня я пытаюсь забыть все плохое и насладиться пением волн.
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