Чем выше ранг сравниваемых таксонов тем раньше в эволюции началось их дивергентн??е развитие примеры
Биология
Чем выше ранг сравниваемых таксонов тем раньше в эволюции началось их дивергентн??е развитие примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примером эволюции может служить линия развития семейства лошадиных. Превосходным примером в этом отношении служат рептилии.
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