Помогите пожалуйста срочно! умоляю!!! :( Решить подробно через производную!!!
Алгебра
Помогите пожалуйста срочно! умоляю!!! :( Решить подробно через производную!!!
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