Пожалуйста решите две задачи срочно зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО. 1. Сумма двух чисел равна 120, а их разность 12. Найдите эти числа и установите отношение большего числа к меньшему числу 2.Сумма трех последовательных нечетных чи...

Математика

Пожалуйста решите две задачи срочно зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО. 1. Сумма двух чисел равна 120, а их разность 12. Найдите эти числа и установите отношение большего числа к меньшему числу 2.Сумма трех последовательных нечетных чисел равна 372. Найдите произведение этих чисел

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