Пожалуйста решите две задачи срочно зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО. 1. Сумма двух чисел равна 120, а их разность 12. Найдите эти числа и установите отношение большего числа к меньшему числу 2.Сумма трех последовательных нечетных чи...

Математика
Пожалуйста решите две задачи срочно зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО. 1. Сумма двух чисел равна 120, а их разность 12. Найдите эти числа и установите отношение большего числа к меньшему числу 2.Сумма трех последовательных нечетных чисел равна 372. Найдите произведение этих чисел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х+у = 120     12 +2у = 120         у = 54    х-у = 12         х= 12 +у                 х= 66    х/у = 66/54 = 11/9 2. условие правильное??? может четных???  тогда 372/3 = 124 122+124+126 = 372 122*124*126 = 1906128
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