Пожалуйста решите две задачи срочно зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО. 1. Сумма двух чисел равна 120, а их разность 12. Найдите эти числа и установите отношение большего числа к меньшему числу 2.Сумма трех последовательных нечетных чи...
Математика
Пожалуйста решите две задачи срочно зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО. 1. Сумма двух чисел равна 120, а их разность 12. Найдите эти числа и установите отношение большего числа к меньшему числу 2.Сумма трех последовательных нечетных чисел равна 372. Найдите произведение этих чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х+у = 120 12 +2у = 120 у = 54 х-у = 12 х= 12 +у х= 66 х/у = 66/54 = 11/9 2. условие правильное??? может четных??? тогда 372/3 = 124 122+124+126 = 372 122*124*126 = 1906128
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