Эссе на тему " мой язык мое богатство" плз)

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Русский язык – это богатство и гордость всего народа. Он по праву считается одним из самых певучих и многогранных языков Земного шара. Благодаря русскому языку были созданы великие литературные шедевры, которые известны всему миру. Словарь современного русского языка насчитывает не менее полумиллиона слов, и это говорит о его невероятном богатстве. Множество эпитетов, красивые речевые обороты делают русские литературные произведения красочными. Читатель с удовольствием окунается в волшебство идеально связанных между собой предложений, которые составляют интересный и увлекательный текст. Талантливые поэты и писатели используют весь широкий диапазон русского словаря, чтобы создавать прекрасные произведения, которые будут живы и актуальны долгие годы. Невозможно сравнить богатый русский язык ни с лаконичным английским, ни с чопорным немецким. В отличие от других европейских языков, в русском есть великое множество синонимов, речевых оттенков. Знание нюансов русского языка позволит выразить самые тонкие чувства, самые волнующие эмоции. Поэтому очень важно любить и ценить свой родной язык и не стараться наполнить его заимствованными фразами и словосочетаниями. В русском языке достаточно красивых и точных слов для выражения любой мысли. Овладевая правилами составления грамотных и полных предложений, обогащая свой лексикон, можно стать интересным собеседником и добиться больших успехов в жизни.