Подготовь рассказ на тему Оккупация Азербайджана

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Государственная граница Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhədi) — линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая рубежи государственной территории (суши и водной территории, недр, морского и воздушного пространства) Азербайджанской Республики. Государственная граница Азербайджанской Республики является территориальным пределом государственного суверенитета Азербайджанской Республики[1]. Общая протяжённость государственной границы Азербайджана составляет 3370,4 километров. Охраной государственной границы республики с Россией, Грузией, Турцией и Ираном, а также морской границы занимается Государственная пограничная служба. Охраной государственной границы с Арменией — Сухопутные войска Национальной армии Азербайджана.