Помогите домашнее задание

Гость: Гость:

1. a) 4 1/2 : 3 1/4=36:26 9/2 : 13/4=36:26 4,5 : 3,25=36 :26 1,38=1,38 Уравнение верно. б) 3:7,5=2 1/2 : 6 1/4 3:7,5=5/2 : 25/4 3:7,5=2,5 : 6,25 0,4=0,4 Уравнение верно. в)Тут другой способ. 15/1,8=2,7/0,09 15/1,8-2,7/0,09=15/1,8-54/1,8= -39/1,8= -21,7 больше 0 Если бы равенства были равны, то разность равнялась бы 0. А это не так. Значит, уравнение не верно. 2. а) у:51,6=11,2:34,4 34,4y=51,6*11,2 34,4y=577,92 y=577,92:34,4 y=16,8 б) 5 3/5 : 3 1/2=5 1/4 : x 28/5x=3 1/2 * 5 1/4 28/5x=7/2 : 21/4 28/5x=2/3 x= 2/3:28/5 x=5/42 в) 2 2/3 : 0,24=1 7/9 : (x+0,06) 2 2/3 * (x+0,06)=0,24 * 1 7/9 8/3x + 4/25=32/75 8/3x=32/75-4/25 8/3x=20/75 x=20/75 : 8/3 x=5/50=0,1