Катер проплыл по течению реки за 2 10 4 часа расстояние 55,1 километров скорость течения реки два десятичная 5 километров час Найдите собственную скорость катера

Математика

Катер проплыл по течению реки за 2 10 4 часа расстояние 55,1 километров скорость течения реки два десятичная 5 километров час Найдите собственную скорость катера

Автор: Гость