Катер проплыл по течению реки за 2 10 4 часа расстояние 55,1 километров скорость течения реки два десятичная 5 километров час Найдите собственную скорость катера
Математика
Катер проплыл по течению реки за 2 10 4 часа расстояние 55,1 километров скорость течения реки два десятичная 5 километров час Найдите собственную скорость катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55,2:2,4=23км/ч скорость катера по течению 23-2,5=20,5км/ч собственная скорость катера
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