У Ефима есть коллекция из 100 замечательных камней весом от 1 до 100 кг. На какое наименьшее число кучек их можно разделить так, чтобы ни в одной кучке не было двух камней, один из которых весит в 2 раза больше другого?

Математика

У Ефима есть коллекция из 100 замечательных камней весом от 1 до 100 кг. На какое наименьшее число кучек их можно разделить так, чтобы ни в одной кучке не было двух камней, один из которых весит в 2 раза больше другого?

Автор: Гость