1 какое ист событие произошло во времена древней руси 2 московского государства 3 российской империи

Окружающий мир
1 какое ист событие произошло во времена древней руси 2 московского государства 3 российской империи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.крещение Руси 3.октябрьская революция
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