Придумай и запиши предложение с данными характеристиками. Повестврвательное Нев??склицательное предложение с однородными сказуемыми
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Придумай и запиши предложение с данными характеристиками. Повестврвательное Нев??склицательное предложение с однородными сказуемыми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы взлетели, и полетели на юг. Думаю, подойдёт?
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