Придумай и запиши предложение с данными характеристиками. Повестврвательное Нев??склицательное предложение с однородными сказуемыми

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Придумай и запиши предложение с данными характеристиками. Повестврвательное Нев??склицательное предложение с однородными сказуемыми

Автор: Гость