Какова,по мнению А.Кушнера роль вводных слов в речи
Русский язык
Какова,по мнению А.Кушнера роль вводных слов в речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вводные слова выполняют в речи важную роль: с их помощью можно ярко, точно, образно выразить своё отношение к тому, что сообщается.
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