Напиши в первую в строчку одушевлённые имена существительные во2 неодушевленные :школа радуга мальчики цветы сокол родители кассир
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Напиши в первую в строчку одушевлённые имена существительные во2 неодушевленные :школа радуга мальчики цветы сокол родители кассир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) мальчики, сокол, родители, кассир 2) школа, радуга, цветы
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