Попробуй записать все двузначные числа сумма которых равна 15

Математика
Попробуй записать все двузначные числа сумма которых равна 15
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Ответ: 96 87 78 69  Примерно так :)
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